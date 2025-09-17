Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе не собирается присутствовать на церемонии вручения награды "Золотой мяч" 2025 года, передают Vesti.kz.

Мбаппе пропустит церемонию "Золотого мяча"

Мероприятие пройдет 22 сентября в Париже (Франция).

"Чтобы взять этот приз, мне нужно выигрывать командные трофеи. Когда мы это сделаем — тогда и посмотрим насчёт "Золотого мяча", - цитирует Мбаппе CBS Sports.

При этом форвард "Реала" выразил радость, если эту награду получит его соотечественник и бывший одноклубник - Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

"Я буду рад, если приз получит Дембеле. Он мой друг, я всегда готов его поддерживать. Но за церемонией я буду наблюдать по телевизору", - добавил Килиан.

"Реал" бойкотировал "Золотой мяч"

Ранее сообщалось, что представители "сливочных" могут не присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча"-2025. Журнал France Football (организатор награды) провел встречу с клубом из Мадрида, которая не увенчалась успехом.

В прошлом году представители "Реала" бойкотировали церемонию, поскольку награду получил не их игрок. Напомним, "Золотой мяч" выиграл полузащитник "Манчестер Сити" Родри.В

В этом году на награду от "Реала" претендуют Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Официально выбран победитель "Золотого мяча"-2025





Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024 года из ПСЖ в качестве свободного агента. Француз провел за "сливочных" 64 матча во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и отдал шесть голевых передач. В своем дебютном сезоне за "Реал" Мбаппе помог мадридскому клубу выиграть два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.