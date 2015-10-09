Переговоры провалились? "Реал" грозит бойкотировать "Золотой мяч" снова

Издание Marca сообщает, что организаторы премии "Золотой мяч" из France Football предпринимают попытки восстановить отношения с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Напомним, в прошлом году церемония вручения награды обернулась скандалом. Приз достался полузащитнику "Манчестер Сити" Родри, а не фавориту болельщиков "Реала" Винисиусу Жуниору. Узнав об этом, руководство мадридского клуба отказалось от поездки в Париж и объявило о разрыве отношений с организаторами.

По информации источника, в последние месяцы представители France Football неоднократно приезжали в Мадрид, пытаясь достичь взаимопонимания перед предстоящей церемонией, назначенной на 22 сентября. Однако переговоры так и не дали результата.

Отмечается, что в "Реале" до сих пор не могут понять причины прошлогодних изменений в системе подсчета голосов и критериях их применения, что и стало главной точкой конфликта.

Организаторы "Золотого мяча" сделали заявление: голосование завершилось

Когда и где пройдет церемония "Золотой мяч" - 2025

Гала вечер пройдет 22 сентября в Париже (Франция). Организаторы премии сообщили, что ведущими церемонии будут бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит и британская журналистка Кейт Скотт.

Фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" в 2025 году считаются Усман Дембеле (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона"), Ашраф Хакими (ПСЖ), Рафинья ("Барселона") и Витинья (ПСЖ).