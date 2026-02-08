Футбольный клуб"Сабах" уверенно провёл домашнюю встречу 19-го тура азербайджанской премьер-лиги, не оставив шансов "Араз-Нахчывану" - 4:1, передают Vesti.kz.

Быстрый старт и три гола за 16 минут

Счёт был открыт уже на 9-й минуте — Умарали Рахмоналиев хладнокровно реализовал пенальти. Спустя всего две минуты преимущество хозяев удвоил Аарон Малуда, а на 16-й минуте Хаял Алиев довёл дело до разгромного, забив третий мяч. Столь мощный старт фактически снял все вопросы о победителе ещё в первом тайме.

Дубль Алиева и контроль игры

После перерыва "Сабах" продолжил доминировать. На 68-й минуте Хаял Алиев оформил дубль, закрепив уверенное преимущество своей команды. Гости сумели ответить лишь голом престижа: на 86-й минуте отличился Фелипе Сантос.





Покатилов — капитан и лидер

Казахстанский голкипер Стас Покатилов вышел на поле с капитанской повязкой и провёл полный матч, уверенно руководя обороной и сохраняя контроль над игрой своей команды.

Турнирное положение

После этой победы "Сабах" набрал 46 очков и уверенно удерживает лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от "Карабаха" до семи баллов. "Араз-Нахчыван" с 27 очками располагается на шестой позиции в таблице.

