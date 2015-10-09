"Кайрат" обошёл клубы Ла Лиги с АПЛ и попал в мировой рейтинг

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый рейтинг 500 лучших клубов мира, сообщают Vesti.kz.

В него вошёл один представитель Казахстана - алматинский "Кайрат" расположился на 240-м месте, имея в активе 90,75 балла. Причем казахстанский клуб оказался выше таких команд, как "Ницца" (242, Франция), "Севилья" (252, Испания) и "Вест Хэм" (253, Англия).

Возглавляет рейтинг французский "Пари Сен-Жермен". На втором месте идёт мадридский "Реал", а тройку лучших команд мира замыкает лондонский "Челси".

Топ-10 лучших клубов мира по версии IFFHS выглядит так:

ПСЖ (Франция) - 585 очков, "Реал" Мадрид (Испания) - 534, "Челси" (Англия) - 483, "Интер" (Италия) - 453, "Бавария" (Германия) - 437, "Барселона" (Испания) - 404, "Арсенал" (Англия) - 401, "Фламенго" (Бразилия) - 400, "Палмейрас" (Бразилия) - 378, "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 371.

IFFHS учитывал выступления клубов за период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. Полный рейтинг доступен здесь.

В этом сезоне "Кайрат" впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. После шести туров команда Рафаэля Уразбахтина имеет в активе одно очко и замыкает общую таблицу ЛЧ.

"Кайрату" осталось провести два матча на общем этапе турнира: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с местным "Арсеналом".

