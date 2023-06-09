Карлос Тевес, бывший партнер Лионеля Месси по аргентинской сборной, поддержал его решение выбрать "Интер Майами", а не вернуться в "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Лионель Месси официально объявил о переходе в "Интер Майами"

"Никому не было больнее, чем Лео, что он не смог вернуться в "Барселону. Он принял решение, зная и понимая свою ситуацию. Он не хотел возвращаться в "Барселону", чтобы его товарищей по команде не продали или не понизили им зарплату. Он не хотел становиться плохим парнем. Я думаю, что со стороны "Барселоны" все это выглядело очень вяло.

Лео выбрал американскую лигу, ему нравится Майами, это спокойствие для него и его семьи. Я думаю, что он поступил правильно. Если это была не "Барселона", то он не хотел переходить в другой европейский клуб. Решение принято очень правильно", - сказал он ESPN.