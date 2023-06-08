Лионель Месси официально объявил о переходе в "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о своем решении продолжить карьеру в МЛС. В специальном заявлении экс-игрок "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" подтвердил информацию о своем переходе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я не вернусь в "Барселону", я перехожу в "Интер Майами". Есть еще несколько деталей, которые нужно уладить, но вопрос почти закрыт на все 100 процентов", - заявил Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона 2022/2023. 35-летний футболист покинул клуб на правах свободного агента, после того как выступал за команду с лета 2021 года.

Перед принятием предложения от "Интера", Месси отклонил предложения от "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который готов был заплатить ему 1,2 миллиарда евро за два года.

В прошедшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 20 результативных передач.

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