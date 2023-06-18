Канте прошел медобследование в новом клубе

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Сегодня 12:30
©ФК "Челси"

Французский полузащитник Н'Голо Канте прошел заключительную часть медобследования перед переходом в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. В ближайшие несколько часов о сделке могут объявить официально, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Фабрицио Романо.

"Поймите, Н'Голо Канте вчера завершил вторую, заключительную часть сдачи медицинских тестов в "Аль-Иттихаде", и в ближайшие часы будет объявлено о сделке, о которой стало известно еще две недели назад. Условия изменились, так как срок контракта будет дольше, чем ожидалось", - сообщает источник.

32-летний Канте ранее защищал цвета английских "Челси" и "Лестера", а также французских "Кана" и "Булоня". На его счету 53 матча и два гола за сборную Франции. Он - двукратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпион мира.

Его рыночная стоимость на данный момент составляет 20 миллионов евро. Футболист покинул стан "Челси" на правах свободного агента. За семь лет в составе лондонцев Н'Голо провел 269 официальных матчей, забив в них 13 мячей.

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Метки:
Футбол Челси Лестер Франция Саудовская Аравия Лига чемпионов Лига Европы

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