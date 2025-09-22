Определилась десятка сильнейших игроков по итогам голосования за "Золотой мяч" - 2025, сообщают Vesti.kz.

В список вошли сразу четыре представителя ПСЖ - Усман Дембеле, Витинья, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш.

Также в топ-10 оказались звёзды "Барселоны" Ламин Ямаль и Рафинья, полузащитник "Челси" Коул Палмер, лидер "Реала" Килиан Мбаппе, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, который ещё недавно защищал цвета парижского клуба.

