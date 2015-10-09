Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кварацхелия обошел Винисиуса и Кейна в голосовании за "Золотой мяч"

  Комментарии

Кварацхелия обошел Винисиуса и Кейна в голосовании за "Золотой мяч" ©instagram.com/ballondorofficial

Стали известны имена футболистов, занявших места с 30-го по 11-е в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

12 место занял грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелиа. Он обошел англичанина Харри Кейна ("Бавария"), который расположился на 13 месте, Винисиуса Жуниора ("Реал"/Бразилия) - 16 место и польского нападающего Роберта Левандовски ("Барселона"), который идет на 17 месте.

Кто занял места с 30 по 11 в голосовании за "Золотой мяч":

  • 30. Майкл Олисе ("Бавария", Франция)
  • 29. Флориан Вирц ("Байер", "Ливерпуль", Германия)
  • 28. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды)
  • 27. Деклан Райс ("Арсенал", Англия)
  • 26. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
  • 25. Дензел Дюмфрис ("Интер", Нидерланды)
  • 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • 23. Джуд Беллингем ("Реал", Англия)
  • 22. Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Аргентина)
  • 21. Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд, Гвинея).
  • 20. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентины)
  • 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • 18. Скотт Мактоминей ("Наполи", Шотландия)
  • 17. Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)
  • 16. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
  • 15. Виктор Дьекереш ("Арсенал"/"Спортинг", Швеция)
  • 14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Испания)
  • 13. Харри Кейн ("Бавария", Англия)
  • 12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
  • 11. Педри ("Барселона", Испания)


