Кварацхелия обошел Винисиуса и Кейна в голосовании за "Золотой мяч"

Стали известны имена футболистов, занявших места с 30-го по 11-е в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.
12 место занял грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелиа. Он обошел англичанина Харри Кейна ("Бавария"), который расположился на 13 месте, Винисиуса Жуниора ("Реал"/Бразилия) - 16 место и польского нападающего Роберта Левандовски ("Барселона"), который идет на 17 месте.
Кто занял места с 30 по 11 в голосовании за "Золотой мяч":
- 30. Майкл Олисе ("Бавария", Франция)
- 29. Флориан Вирц ("Байер", "Ливерпуль", Германия)
- 28. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды)
- 27. Деклан Райс ("Арсенал", Англия)
- 26. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
- 25. Дензел Дюмфрис ("Интер", Нидерланды)
- 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- 23. Джуд Беллингем ("Реал", Англия)
- 22. Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Аргентина)
- 21. Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд, Гвинея).
- 20. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентины)
- 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- 18. Скотт Мактоминей ("Наполи", Шотландия)
- 17. Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)
- 16. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
- 15. Виктор Дьекереш ("Арсенал"/"Спортинг", Швеция)
- 14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Испания)
- 13. Харри Кейн ("Бавария", Англия)
- 12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- 11. Педри ("Барселона", Испания)
