Кварацхелия обошел Винисиуса и Кейна в голосовании за "Золотой мяч"

Стали известны имена футболистов, занявших места с 30-го по 11-е в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

12 место занял грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелиа. Он обошел англичанина Харри Кейна ("Бавария"), который расположился на 13 месте, Винисиуса Жуниора ("Реал"/Бразилия) - 16 место и польского нападающего Роберта Левандовски ("Барселона"), который идет на 17 месте.

Кто занял места с 30 по 11 в голосовании за "Золотой мяч":