Историческое золото: казахстанец добьётся триумфа в европейском чемпионате на этой неделе?

Казахстанский вратарь Стас Покатилов в шаге от исторического чемпионства в азербайджанской лиге. В субботу он в статусе капитана помог "Сабаху" обыграть в гостях "Карабах" (1:0), отразив шесть ударов в створ ворот. Корреспондент Vesti.kz - о сроках более чем вероятного чемпионства Покатилова.

В матче 28-го тура интрига в борьбе за золото чемпионата Азербайджана была практически уничтожена. Лидирующий "Сабах" нанёс поражение в гостях идущему на втором месте "Карабаху". 33-летний Покатилов провёл полноценный сухой матч с капитанской повязкой и получил жёлтую карточку. Так "Сабах" в четвёртый раз за сезон не проиграл "Карабаху" - две победы и столько же ничьих.

Покатилов станет чемпионом уже в следующем туре?

За пять туров до конца чемпионата в активе "Сабаха" 69 очков, а у "Карабаха" 56 баллов и матч в запасе. Но уже в ближайшие дни, при определённых результатах, клуб Покатилова может оформить досрочное чемпионство.

Для этого нужно, чтобы в воскресенье, 26 апреля, "Карабах" не выиграл в гостях у "Нефтчи", и чтобы "Сабах" в понедельник, 27 апреля, обыграл дома последнюю команду чемпионата "Карван".

Если "Карабах" проиграет, то у них будет 56 очков, а у "Сабаха" с победой - 72. И даже если агдамцы выиграют пять оставшихся матчей (всего 33 тура), то они наберут только 71 очко, а этого будет недостаточно.

Если же "Карабах" поделит очки с "Нефтчи", а "Сабах" выиграет, то по очкам будет 57 против 72. Даже если команда Покатилова проиграет все оставшиеся матча, а "Карабах" выиграет, то между ними будет равенство. А при равенстве в чемпионате Азербайджана смотрят на очные встречи, где преимущество у "Сабаха".

Исторический успех - почему сезон должен войти в историю?

Бакинский клуб "Сабах" был основан только в 2017 году, и их лучший результат в чемпионате - серебро в 2023 году, когда они на девять очков отстали от "Карабаха". Ещё никогда эта команда не выигрывала золото, но может сделать это вместе с Покатиловым.

Следовательно, в случае грандиозного успеха, "Сабах" гарантирует себе дебют в Лиге чемпионов, пусть сначала это и будет лишь квалификация. Последние три сезона команда уже выступала в отборочных этапах Лиги конференций и Лиги Европы, но в основную часть еврокубков пробиться пока не получалось.

В 28 матчах чемпионата Азербайджана 2025/26 Стас пропустил 21 гол и 12 раз сохранил ворота на замке. Всего в текущем сезоне на счету казахстанца 38 выступлений во всех официальных турнирах, 21 из которых - в качестве капитана.

Шанс на "золотой дубль" и юбилейный трофей

Кроме того, "Сабах" также продолжает борьбу в Кубке Азербайджана. Уже в среду, 22 апреля, состоится ответный полуфинал на своём поле всё с тем же "Карабахом". На выезде они сыграли вничью - 2:2.

В параллельном полуфинале путёвку в решающую стадию оспаривают "Зиря" и "Туран". Первые выиграли в гостях 2:0, а теперь рассчитывают не испортить себе настроение в ответной игре дома.

Если Покатилову удастся завоевать "золотой дубль", выиграв чемпионат и национальный кубок, то он доведёт количество выигранных трофеев за свою карьеру до десяти. В прошлом сезоне он уже выигрывал с "Сабахом" Кубок Азербайджана.

Отметим, что Покатилов не вызывался вс лета 2025 года. Последний матч за команду он провёл в июне прошлого года, когда национальная дружина проиграла в выездном товарищеском матче Беларуси (1:4). Всего на счету Стаса 30 выступлений на международном уровне.

В этом сезоне ещё два казахстанца могут выиграть зарубежные чемпионаты. В Шотландии в таблице лидирует "Хартс" Ислама Чеснокова, а в России - "Зенит" Нуралы Алипа.

