"Историческое возвращение". Назван претендент на трансфер Криштиану Роналду

Будущее португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в Саудовской Аравии остаётся неопределённым, и на этом фоне всё громче звучат разговоры о его возможном возвращении в Европу, передают Vesti.kz.

Скандал в Саудовской Аравии

По информации СМИ, напряжение в отношениях Роналду с руководством саудовского футбольного проекта заметно усилилось. Нападающий недоволен текущим курсом развития лиги и положением своего клуба, который, по его мнению, оказался не в приоритете у Государственного инвестиционного фонда (PIF). Символом конфликта стало недавнее отсутствие форварда в матче команды — этот шаг рассматривают как демонстративный сигнал несогласия.

Криштиану Роналду отказался играть за "Аль-Наср" и объявил бойкот

Криштиану Роналду может вернуться в "Спортинг"

На фоне возможного досрочного ухода из Саудовской Аравии в Европе вновь обсуждают варианты продолжения карьеры Роналду. Особое место среди них занимает, как отмечает Fichajes, "Спортинг", воспитанником которого является португалец. Именно в лиссабонском клубе он дебютировал на профессиональном уровне в 2002 году и за один сезон успел заявить о себе, после чего был продан в "Манчестер Юнайтед".

"Возвращение в Лиссабон стало бы событием исторического масштаба. Для самого игрока это означало бы символическое завершение уникального пути, а для "Спортинга" — один из самых громких трансферов в истории клуба. Хотя с финансовой точки зрения сделка выглядела бы крайне сложной, её символическое значение может перевесить все остальные факторы", — пишет источник.

Криштиану выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне 41-летний форвард провёл 22 матча, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

"Спортинг" — один из ведущих и самых успешных клубов Португалии, традиционно входящий в так называемую "большую тройку" страны. В копилке команды 21 титул чемпиона Португалии, 18 побед в Кубке страны, 8 Суперкубков и 4 Кубка португальской лиги. Главным международным достижением клуба остаётся завоеванный Кубок обладателей кубков УЕФА в сезоне 1963/64.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся к тренировкам в "Аль-Насре".