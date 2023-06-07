Исторический момент: сборная Бразилии по футболу сменила цвет формы перед матчем

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Сегодня 12:09
©Sky Sports

Впервые в своей истории сборная Бразилии будет играть в футболках черного цвета, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Отмечается, что смена цвета формы - часть антирасистской акции, которую Федерация футбола Бразилии подготовила к товарищескому матчу с Гвинеей. Традиционными желтыми цветами будут только номера игроков.

Черная футболка будет использоваться только в первом тайме. Товарищеский матч Бразилия - Гвинея запланирован на 17 июня.

Напомним, что ранее в чемпионате Испании по футболу произошел скандал. По ходу матча 35-го тура между "Валенсией" и "Реалом" нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям. По данным твиттера Madrid Xtra, болельщики "Валенсии" кричали форварду "Винисиус, умри". После этого бразилец заплакал. "Сливочные" со своей стороны обратились в генпрокуратуру Испании по поводу оскорблений Винисиуса, а руководство Ла Лиги пообещало разобраться в ситуации.

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Метки:
Бразилия
Новости
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