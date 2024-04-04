"Интер Майами" разучился побеждать без Месси

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Сегодня 11:31
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Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, продлили безвыигрышную серию до трех игр, передают Vesti.kz.

Накануне "Интер Майами" уступил "Монтеррею" (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Месси не попал в заявку на эту игру.

Таким образом, без Лио "цапли" одержали лишь одну победу в четырех последних играх. На этом отрезке у клуба также два поражения и одна ничья.

Последний раз Месси играл за "Интер Майами" 14 марта – в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с "Нэшвиллом" (3:1), в котором он и получил травму задней поверхности бедра.

На этой неделе аргентинец возобновил тренировки. Из-за травмы Месси пропустил последние три игры "Интер Майами" в МЛС, а также две игры сборной Аргентины.

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После семь игр сезона МЛС "Интер Майами" занимает в таблице Восточной конференции второе место. В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Метки:
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