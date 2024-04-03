Пришли хорошие новости про Месси

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси восстановился после травмы задней поверхности бедра, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, 36-лений форвард вернулся к тренировкам. 2 апреля Месси был замечен на утренней тренировке команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ с мексиканским "Монтерреем". Сама игра состоится 4 апреля.

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Напомним, Месси пропустил три матча подряд из-за травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла" (3:1), который прошел 14 марта. В них "Интер Майами" одержал одну победу при одном поражении, еще одну игру свели вничью.

Всего в нынешнем сезоне Лео принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.