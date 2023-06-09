Игрок "Аль-Насра" рассказал о поведении Роналду на тренировках

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Сегодня 10:59
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Наср" Абдуррахман Гариб рассказал о том, как себя ведет на тренировках его звездный одноклубник Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Роналду относится к жизни серьезно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.

Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?", – приводит слова Гариба Goal.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Португалец принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Контракт форварда с саудовским клубом рассчитан до 2025 года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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