Хави назвал причину перехода Месси в "Интер Майами"

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Сегодня 19:59
©instagram.com/leomessi

Хави Эрнандес, главный тренер футбольного клуба "Барселона", высказал свою точку зрения относительно решения Лионеля Месси перейти в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

"Я заметил изменения в нем в последние дни и недели. Возможно, я не видел этого так ясно. В любом случае мы должны уважать его решение. Быть Месси не так легко. У него никогда нет покоя, он всегда и во всем должен быть на высоте. Он должен быть лучшим во всем. Он уже не хочет быть в центре внимания, поэтому стремится снизить уровень давления и напряжения по отношению к себе. Он хочет более спокойной жизни.

Многое зависело от того, чего хотел Лео. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Всего наилучшего ему и его семье, которую я очень люблю", - сказал Хави в интервью каналу Jijantes Twitch.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси. Аргентинским форвардом также интересовались испанская "Барселона" и саудовский "Аль-Хиляль". Однако футболист решил продолжить карьеру в США, о чем уже официально объявлено.

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Метки:
Месси Лионель Барселона США

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