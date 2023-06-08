Хави Эрнандес, главный тренер футбольного клуба "Барселона", высказал свою точку зрения относительно решения Лионеля Месси перейти в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

"Я заметил изменения в нем в последние дни и недели. Возможно, я не видел этого так ясно. В любом случае мы должны уважать его решение. Быть Месси не так легко. У него никогда нет покоя, он всегда и во всем должен быть на высоте. Он должен быть лучшим во всем. Он уже не хочет быть в центре внимания, поэтому стремится снизить уровень давления и напряжения по отношению к себе. Он хочет более спокойной жизни.

Многое зависело от того, чего хотел Лео. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Всего наилучшего ему и его семье, которую я очень люблю", - сказал Хави в интервью каналу Jijantes Twitch.