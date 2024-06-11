Гвардиола удивил оценкой перехода Мбаппе в "Реал"

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Сегодня 15:00
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал заявление о переходе франузского форварда Киллиана Мбаппе в мадридский "Реал", передает Vesti.kz

Этим летом Киллиан ушел из "Пари Сен-Жермен" и подписал пятилетний контракт со "сливочными".

"С Мбаппе или без Мбаппе "Реал Мадрид" всегда силен. Это соперник, которого нужно победить в Лиге чемпионов, в этом нет сомнений, они соперник номер один. Если вы встретите "Реал Мадрид", постарайтесь устранить его. Это наша мотивация", - отметил Гвардиола.

Мбаппе определился с игровой позицией в "Реале"

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев. А в этом сезоне в четвертый раз подряд привел своих подопечных к чемпионству. Прежде такое никому не удавалось за 135-летнюю историю АПЛ.

Метки:
Гвардиола Хосеп Реал Мадрид Футбол Мбаппе Килиан

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