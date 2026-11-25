Бывший главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что следующим этапом его карьеры может стать работа со сборной, передают Vesti.kz.Гвардиола хочет возглавить национальную команду
55-летний каталонский специалист, взявший паузу после десяти сезонов в английском клубе, поделился планами в интервью Romario TV, которое дал своему бывшему партнёру по "Барселоне" Ромарио.
"Национальная сборная. Это следующий шаг", — заявил Гвардиола, отвечая на вопрос о дальнейших планах.
Таким образом, тренер дал понять, что рассматривает возможность впервые в карьере возглавить национальную команду.20 трофеев за десять лет в "Манчестер Сити"
Последним местом работы Гвардиолы стал "Манчестер Сити", который он возглавлял с 2016 по 2026 год. За это время испанец привёл команду к 20 трофеям.
В активе специалиста шесть титулов чемпиона Англии, три Кубка страны, пять Кубков английской футбольной лиги и три Суперкубка Англии. Кроме того, под его руководством "горожане" выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее Гвардиола шокировал заявлением по возвращению в футбол.
Хосеп Гвардиола принял решение по работе в сборной из топ-20 ФИФА