Бывший главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что следующим этапом его карьеры может стать работа со сборной, передают Vesti.kz.

Гвардиола хочет возглавить национальную команду

55-летний каталонский специалист, взявший паузу после десяти сезонов в английском клубе, поделился планами в интервью Romario TV, которое дал своему бывшему партнёру по "Барселоне" Ромарио.

"Национальная сборная. Это следующий шаг", — заявил Гвардиола, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

Таким образом, тренер дал понять, что рассматривает возможность впервые в карьере возглавить национальную команду.

20 трофеев за десять лет в "Манчестер Сити"

Последним местом работы Гвардиолы стал "Манчестер Сити", который он возглавлял с 2016 по 2026 год. За это время испанец привёл команду к 20 трофеям.

В активе специалиста шесть титулов чемпиона Англии, три Кубка страны, пять Кубков английской футбольной лиги и три Суперкубка Англии. Кроме того, под его руководством "горожане" выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее Гвардиола шокировал заявлением по возвращению в футбол.

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