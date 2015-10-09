Бывший наставник каталонской "Барселоны", ммюнхенской "Баварии" и английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допустил, что может больше не вернуться к тренерской деятельности, передают Vesti.kz.

Гвардиола не торопится возвращаться

Каталонский специалист подчеркнул, что готов возглавить проект, который его заинтересует, однако, если такого не произойдёт Гвардиола готов уйти на тренерскую пенсию.

"Не знаю, сколько ещё времени буду вне футбола, честно говоря. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Думаю, если когда-нибудь вернусь в футбол, то это произойдёт, когда я почувствую внутреннее желание и кто-то захочет меня пригласить. Тогда я вернусь. Если же этого не случится, буду спокоен. У меня за плечами много лет и матчей", – цитирует слова Гвардиолы The Athletic.

20 трофеев за время работы в "Манчестер Сити"

Последним местом работы 55-летнего специалиста стал "Манчестер Сити", который он возглавлял с 2016 по 2026 год. За десять лет у руля английского клуба Гвардиола завоевал 20 трофеев.

В их числе шесть титулов чемпиона Англии, три Кубка страны, пять Кубков английской футбольной лиги, три Суперкубка Англии, а также победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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