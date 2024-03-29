Греция нашла нового тренера после провала в отборе на Евро с Казахстаном

В сборной Греции по футболу может смениться главный тренер после матчей в плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы-2024, передают Vesti.kz.

По информации источника, нынешний наставник греков Густаво Пойет заинтересовал сборную Ирландии, тогда как на его место могут назначить серба Ивана Йовановича.

В Греции также пишут, что Пойет, у которого контракт истекает 31 марта, пользуется большим уважением у игроков, попросивших его не уходить со своего поста, несмотря на невыход команды в финальную стадию Евро. Как известно, Греция в полуфинале Лиги наций разгромила Казахстан, а в финале уступила Грузии и осталась без континентального турнира.

Что касается Йовановича, то он с 2021 по 2023 год тренировал "Панатинаикос". Вообще этот специалист хорошо знаком местным болельщикам по работе в таких командах, как "Ираклис", "Панахаики" и "Ники Волос". Еще он возглавлял сборную ОАЭ, "Аль-Наср" из Дубая и кипрский АПОЭЛ.

СМИ отмечают, что Йованович умеет развивать команды и добиваться успеха на основе конкретного плана, который, однако, требует терпения. Серба считают одним из самых вероятных преемников Пойета в сборной Греции.