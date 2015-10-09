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"Грандиозный шаг". Роналду договорился о контракте с топ-клубом

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"Грандиозный шаг". Роналду договорился о контракте с топ-клубом ©ig.com/portugal/

За пять дней до окончания контракта португальский форвард Криштиану Роналду готов продлить свое сотрудничество с саудовским "Аль-Насром", передают Vesti.kz.

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За пять дней до окончания контракта португальский форвард Криштиану Роналду готов продлить свое сотрудничество с саудовским "Аль-Насром", передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали основные условия нового соглашения. В данный момент проходят проверки официальных документов.

Обсуждается последний нюанс - срок контракта. Роналду может подписать договор на один или два года. Более того, существует реальная возможность, что португалец останется в клубе до июня 2027 года, если примет соответствующее решение.

Это продление называют грандиозным шагом для всей саудовской про-лиги: сохранение звезды мирового уровня поможет лиге укрепить свои позиции на международной арене и привлечь внимание новых талантов.

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