Футболист "Интер Майами" рассказал о полезном совете от Месси

Полузащитник "Интер Майами" Давид Руис рассказал, какой совет ему дал звездный одноклубник - аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

"Один совет, который Месси мне дал, – быть спокойнее. Хочется бежать за каждым мячом, искать свободное пространство, чтобы больше им владеть, но он сказал мне оставаться на своей позиции, и тогда мяч сам придет ко мне. Я попробовал, и у меня получилось. Я стал более терпеливым", – приводит слова 19-летнего Руиса Goal.

Ранее Месси завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В семи матчах за американский клуб он забил десять голов и сделал один ассист.

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого всю карьеру он провел в каталонской "Барселоне".

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