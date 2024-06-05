ESPN назвал лучшего атакующего футболиста мира: Месси обошел Роналду

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5 июня 12:50
©IG/leomessi/cristiano

ESPN опубликовал свой рейтинг 100 лучших атакующих футболистов мира на данный момент, сообщают Vesti.kz.

В голосовании приняли участие более 50 журналистов. Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.

Рейтинг возглавил 25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, недавно перешедший из "Пари Сен-Жермена" в мадридский "Реал".

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На втором месте оказался форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, а тройку замкнул нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

При этом Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", расположился на седьмом месте рейтинга. А нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду оказался лишь на 15-й строчке.

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Топ-10 лучших атакующих футболистов по версии ESPN выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал");

2. Харри Кейн ("Бавария");

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

4. Винисиус Жуниор ("Реал");

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

6. Антуан Гризманн ("Атлетико");

7. Лионель Месси ("Интер Майами");

8. Филип Фоден ("Манчестер Сити");

9. Букайо Сака ("Арсенал");

10. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");

С полным списком ESPN можно ознакомиться здесь.

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Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол Холанд Эрлинг

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