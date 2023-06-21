Сенегальский защитник "Челси" Калиду Кулибали продолжит карьеру в Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" в ближайшее время планирует объявить об этом трансфере, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии. Ожидается, что Кулибали заключит трехлетнее соглашение. На данный момент все необходимые бумаги тщательно сверяются и изучаются, после чего будут подписаны. При этом сумма трансфера не уточняется.

32-летний Кулибали выступает за "Челси" с 2022 года. В его клубной карьере также были итальянский "Наполи", бельгийский "Генк" и французский "Мец".

"Синие" покупали игрока у "Наполи" за 38 миллионов евро, а его нынешний контракт с английским клубом истекает в 2026 году.

В сборную Сенегала привлекается с 2015 года.

Напомним, что другой футболист "Челси" Хаким Зиеш присоединится к саудовскому клубу "Аль-Наср", цвета которого защищает Криштиану Роналду.