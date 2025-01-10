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Еркебулан Сейдахмет выбрал европейский клуб после ухода из "Кайрата"

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Еркебулан Сейдахмет выбрал европейский клуб после ухода из "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Еркебулан Сейдахмет находится на финальной стадии переговоров с польским футбольным клубом. По данным телеграмм-канала Kommentator_Maulen, официальное подтверждение перехода появится, как только стороны окончательно согласуют детали трансфера, передают Vesti.kz

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Еркебулан Сейдахмет находится на финальной стадии переговоров с польским футбольным клубом. По данным телеграмм-канала Kommentator_Maulen, официальное подтверждение перехода появится, как только стороны окончательно согласуют детали трансфера, передают Vesti.kz

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Воспитанник таразской школы футбола завершил контракт с алматинским "Кайратом", где провел значительную часть своей карьеры. Его уход вызвал интерес сразу нескольких клубов Казахстанской Премьер-лиги, включая "Елимай" из Семея. 


Однако, несмотря на все слухи о потенциальном переходе в отечественный клуб, Сейдахмет, которого в народе прозвали "казахстанским Месси", сделал выбор в пользу зарубежного этапа карьеры - и, судя по всему, его следующей остановкой станет Польша.

В составе "Кайрата" Еркебулан провел 107 матчей, записав на свой счет восемь голов и десять результативных передач. 


В прошлом сезоне он вышел на поле 18 раз и забил один мяч, внеся свой вклад в победу клуба в чемпионате Казахстана.

Кроме того, Сейдахмет имеет опыт выступлений за талдыкорганский "Жетысу", российскую "Уфу" и болгарский "Левски". В его карьере также был этап, когда он проходил просмотр в петербургском "Зените".


Теперь польская лига может стать для него новой ареной для демонстрации таланта и доказательства, что казахстанский футболист способен проявить себя на европейском уровне. 

Ожидается, что переход станет новым этапом для 24-летнего игрока, который, несмотря на возраст, уже считается опытным игроком с довольно внушительным багажом достижений.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Сейдахмет Еркебулан Кайрат ФК Польша Футбол КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы

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