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КПЛ
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Форвард сборной Казахстана захотел "кинуть" клуб КПЛ после успеха в Европе

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Форвард сборной Казахстана захотел "кинуть" клуб КПЛ после успеха в Европе ©ФК БАТЭ

Нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев рассчитывает уехать в один из европейских чемпионатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев рассчитывает уехать в один из европейских чемпионатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В настоящее время 26-летний футболист тренируется в составе "Турана" на сборах в Шымкенте, однако не планирует подписывать контракт с туркестанцами.

Омиртаев хочет вновь уехать в Европу, чтобы зарекомендовать себя и стать основным нападающим сборной Казахстана. Также у него есть варианты продолжения карьеры в чемпионате России.

Добавим, что минувший сезон Омиртаев начинал в составе белорусского "Слуцка", из которого в июле перешел в БАТЭ. Суммарно форвард провел в чемпионате 27 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Казахстанец с шестью мячами стал лучшим бомбардиром БАТЭ в сезоне-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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