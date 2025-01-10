Форвард сборной Казахстана захотел "кинуть" клуб КПЛ после успеха в Европе

Нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев рассчитывает уехать в один из европейских чемпионатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время 26-летний футболист тренируется в составе "Турана" на сборах в Шымкенте, однако не планирует подписывать контракт с туркестанцами.

Омиртаев хочет вновь уехать в Европу, чтобы зарекомендовать себя и стать основным нападающим сборной Казахстана. Также у него есть варианты продолжения карьеры в чемпионате России.

Добавим, что минувший сезон Омиртаев начинал в составе белорусского "Слуцка", из которого в июле перешел в БАТЭ. Суммарно форвард провел в чемпионате 27 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Казахстанец с шестью мячами стал лучшим бомбардиром БАТЭ в сезоне-2024.