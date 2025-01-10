Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды объявил о подписании контракта с Рифатом Нурмугаметом. При этом детали соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Нурмугамет является воспитанником "Кайрата". Также играл за "Жетысу", "Актобе", "Мактаарал", "Туран" и азербайджанский "Сумгаит".

Ранее привлекался в молодежную сборную Казахстана до 21 года.

Напомним, "Шахтер" занял 13-е место в КПЛ-2024 и впервые в своей истории покинул высший дивизион.

В межсезонье в карагандинский клуб вернулся защитник сборной Казахстана Михаил Габышев.

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