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"Тобол" объявил о контракте с бразильским футболистом

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"Тобол" объявил о контракте с бразильским футболистом ©dvsc.hu

Футбольный клуб "Тобол" из Костаная объявил о переходе бразильского полузащитника Виктора Браги, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Тобол" из Костаная объявил о переходе бразильского полузащитника Виктора Браги, передают Vesti.kz.

Свою профессиональную карьеру Брага начал в составе бразильской команды "Авенида". В дальнейшем он выступал за такие местные клубы, как "Санта-Круз", "Сантос" и "Лондрина".

До перехода в "Тобол" опорный полузащитник играл в казахстанской премьер-лиге за "Ордабасы", "Мактаарал" и "Жетысу". Его последним клубом был венгерский "Дебрецен", куда он перешел в 2024 году.

По мнению специалистов, Брага обладает высоким игровым интеллектом и умением "читать" игру. Он уверенно прикрывает мяч корпусом, силен в игре "на втором этаже", отлично действует на опережение и способен быстро организовать контратаку. Брага демонстрирует уверенность в контроле мяча, особенно в условиях прессинга.

Дата рождения: 18 апреля 2001.
Рост: 178 см.
Вес: 83 кг.
Позиция: полузащитник.
Гражданство: Бразилия.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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