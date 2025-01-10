"Тобол" объявил о контракте с бразильским футболистом

Футбольный клуб "Тобол" из Костаная объявил о переходе бразильского полузащитника Виктора Браги, передают Vesti.kz.

Свою профессиональную карьеру Брага начал в составе бразильской команды "Авенида". В дальнейшем он выступал за такие местные клубы, как "Санта-Круз", "Сантос" и "Лондрина".

До перехода в "Тобол" опорный полузащитник играл в казахстанской премьер-лиге за "Ордабасы", "Мактаарал" и "Жетысу". Его последним клубом был венгерский "Дебрецен", куда он перешел в 2024 году.

По мнению специалистов, Брага обладает высоким игровым интеллектом и умением "читать" игру. Он уверенно прикрывает мяч корпусом, силен в игре "на втором этаже", отлично действует на опережение и способен быстро организовать контратаку. Брага демонстрирует уверенность в контроле мяча, особенно в условиях прессинга.

Дата рождения: 18 апреля 2001.

Рост: 178 см.

Вес: 83 кг.

Позиция: полузащитник.

Гражданство: Бразилия.