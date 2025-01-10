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"Астана" и сборная Казахстана получили обновленный стадион

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"Астана" и сборная Казахстана получили обновленный стадион ©КФФ

Председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов заявил, что реконструкция стадиона "Астана Арена" завершена, и арена готова принимать футбольные матчи, передают Vesti.kz.
 
С этой новостью он поделился у себя в соцсетях.

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Председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов заявил, что реконструкция стадиона "Астана Арена" завершена, и арена готова принимать футбольные матчи, передают Vesti.kz.
 
С этой новостью он поделился у себя в соцсетях.

"Стадион "Астана Арена" после реконструкции готов проводить международные матчи. На сегодняшний день проведены все строительно-монтажные работы с учетом рекомендаций UEFA. В частности, выполнены работы по демонтажу старого покрытия, системы обогрева и полива поля, устранению травмоопасных водосточных лотков, замена искусственного газона. В декабре прошлого года покрытие футбольного поля прошло аттестацию UEFA для получения международного сертификата", - написал он на своей странице в Instagram.


Также он подчеркнул, что при поддержке депутатского корпуса столицы начаты работы по реконструкции Дворца спорта "Казахстан", который изначально реализовывался через механизм ГЧП. В настоящее время идут работы по оформлению надлежащей документации. Начало строительно-монтажных работ запланированы на этот год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию по плану - 2026 год. Проект направлен на развитие водных видов спорта и фигурного катания, а также создание комфортных условий для активного досуга жителей столицы.

Напомним, что на "Астана Арене" свои домашние матчи проводят "Астана" и сборная Казахстана. Во время реконструкции игры проводились в Алматы.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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