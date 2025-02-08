Экс-тренер "Кайрата" устроил разнос игроку в Азербайджане

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Туран" Курбан Бердыев отстранил игрока команды Нахида Алиева от тренировок из-за приставаний к девушке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

По данным источника, инцидент произошел во время нахождения команды в одном из отелей в Баку. 18-летний футболист настойчиво пытался познакомиться с иностранкой, которая не отвечала ему взаимностью. Позже девушке пришлось обратиться к охране отеля, конфликт смогли уладить представители клуба.

Подчеркивается, что после случившегося Бердыев исключил футболиста из списка игроков основного состава, а также не допустил до тренировок даже с резервной командой.

"Туран" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Команда набрала 36 очков после 21 матча.

Напомним, что Бердыев ранее работал в алматинском "Кайрате", в период с 2021 по 2022 год он занимал должность советника и главного тренера команды.