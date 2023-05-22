Экс-тренер "Кайрата" стал чемпионом с новым клубом

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Сегодня 10:53
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"Арис", который возглавляет экс-тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский, гарантировал себе чемпионство за тур до конца чемпионата Кипра по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это случилось после того, как идущий вторым в турнирной таблице АПОЭЛ проиграл на выезде в 35-м туре "Аполлону" (2:3), отстав от "Ариса" на 6 очков за тур до конца сезона. Таким образом клуб из города Лимасол впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Напомним, что 35-летний Шпилевский тренировал "Кайрат" в период 2018-2021 годов. С ним алматинский клуб завоевал чемпионское звание в 2020 году.

Белорусского специалиста уже признали лучшим тренером чемпионата Кипра.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Шпилевский Алексей

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