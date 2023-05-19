Возглавлявший "Кайрат" Алексей Шпилевский признан лучшим тренером чемпионата Кипра

Возглавляющий "Арис" Алексей Шпилевский признан лучшим тренером чемпионата Кипра по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Арис" (71) лидирует в турнирной таблице, на три очка опережая АПОЭЛ (68) за два тура до конца сезона. Клуб из Лимасола близок к тому, чтобы впервые в истории выиграть чемпионат страны.

35-летний белорусский специалист хорошо известен казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате" в период 2018-2021 годов. С ним алматинский клуб стал чемпионом Казахстана 2020 года.

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