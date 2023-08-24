Эффект Роналду. Стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии превысила миллиард евро

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Вчера 13:05
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Интернет-портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, объявил рейтинг самых дорогостоящих футбольных лиг планеты, сообщают Vesti.kz.

В десятку вошел чемпионат Саудовской Аравии, общая стоимость игроков в котором превысила миллиард евро. Саудовская лига обошла чемпионат Нидерландов.

Топ-11 лиг мира по совокупной стоимости игроков:

1. АПЛ (20 клубов) – 10,48 миллиарда евро;

2. Ла Лига (20) – 4,67 миллиарда евро;

3. Серия А (20) – 4,52 миллиарда евро;

4. Бундеслига (18) – 4,14 миллиарда евро;

5. Лига 1 (18) – 3,48 миллиарда евро;

6. Чемпионат Бразилии (20) – 1,46 миллиарда евро;

7. МЛС (29) – 1,29 миллиарда евро;

8. Чемпионат Португалии (18) – 1,24 миллиарда евро;

9. Чемпионат Турции (20) – 1,07 миллиарда евро;

10. Чемпионат Саудовской Аравии (18) – 1,02 миллиарда евро;

11. Чемпионат Нидерландов (18) – 1,01 миллиарда евро.

В Саудовской Аравии придумали способ вернуть Роналду в Лигу чемпионов

Напомним, зимой 2023 в году в Саудовскую Аравию переехал Криштиану Роналду, ставший игроков "Аль-Насра". За португальцем последовали ряд именитых футболистов, в том числе Неймар, Карим Бензема, Нголо Канте, Роберто Фирмино, Марцело Брозович, Садио Мане, Джордан Хендерсон, Рияд Марез, Фабиньо и другие.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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