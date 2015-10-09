Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 15:49
 

Двукратный чемпион Казахстана сыграл с титулованным клубом из Европы

  Комментарии

Поделиться
Двукратный чемпион Казахстана сыграл с титулованным клубом из Европы ©ФК "Шахтёр"

Карагандинский "Шахтёр" провёл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, передают Vesti.kz.

Поделиться

Карагандинский "Шахтёр" провёл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, передают Vesti.kz.

Соперником команды Дмитрия Огая стал представитель косовской Суперлиги — "Фероникели" из Глоговаца, один из самых титулованных клубов страны: трёхкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Косова.

С первых минут на поле у «горняков» вышли: Килджиев, Кагазбаев, Божко, Васильченко, Ахмедов, Оспанов, Асылбаев, Орынбасар, Нурмугамет, Айманов и Пак. Матч прошёл в упорной и достаточно плотной борьбе, с акцентом на тактическую дисциплину и работу без мяча. Команды поочерёдно владели инициативой, однако до по-настоящему опасных моментов у ворот дело доходило нечасто.

За все 90 минут ни "Шахтёру", ни "Фероникели" так и не удалось распечатать ворота соперника — встреча завершилась безголевой ничьей 0:0.

Отметим, что этим поединком карагандинский клуб завершил свой первый учебно-тренировочный сбор в Анталье. Ранее на сборах "Шахтёр" добился победы над венгерским "Гонведом" со счётом 2:0.

Напомним, по итогам сезона-2025 "горняки" заняли четвёртое место в Первой лиге Казахстана и не сумели вернуться в премьер-лигу, чемпионами которой клуб становился в 2011 и 2012 годах.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Борнмут   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 января 22:30   •   не начат
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Борнмут
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!