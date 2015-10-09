Двукратный чемпион Казахстана сыграл с титулованным клубом из Европы

Карагандинский "Шахтёр" провёл второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, передают Vesti.kz.

Соперником команды Дмитрия Огая стал представитель косовской Суперлиги — "Фероникели" из Глоговаца, один из самых титулованных клубов страны: трёхкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Косова.

С первых минут на поле у «горняков» вышли: Килджиев, Кагазбаев, Божко, Васильченко, Ахмедов, Оспанов, Асылбаев, Орынбасар, Нурмугамет, Айманов и Пак. Матч прошёл в упорной и достаточно плотной борьбе, с акцентом на тактическую дисциплину и работу без мяча. Команды поочерёдно владели инициативой, однако до по-настоящему опасных моментов у ворот дело доходило нечасто.

За все 90 минут ни "Шахтёру", ни "Фероникели" так и не удалось распечатать ворота соперника — встреча завершилась безголевой ничьей 0:0.

Отметим, что этим поединком карагандинский клуб завершил свой первый учебно-тренировочный сбор в Анталье. Ранее на сборах "Шахтёр" добился победы над венгерским "Гонведом" со счётом 2:0.

Напомним, по итогам сезона-2025 "горняки" заняли четвёртое место в Первой лиге Казахстана и не сумели вернуться в премьер-лигу, чемпионами которой клуб становился в 2011 и 2012 годах.

