Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал итоги "Золотого мяча"-2026, где обладателем награды стал форвард "Баварии" Харри Кейн, передают Vesti.kz.

Дембеле поздравил Кейна

33-летний англичанин обошёл в голосовании Килиана Мбаппе из "Реала" и Ламина Ямаля из "Барселоны", занявших второе и третье место соответственно.

"Поздравляю, Харри Кейн! Абсолютно заслуженно", – написал в социальных сетях Дембеле.

Напомним, что именно Дембеле стал обладателем "Золотого мяча" в прошлом году. В этот раз француз также попал в десятку претендентов, заняв седьмое место в голосовании.

Ответ хейтерам ПСЖ

Также Дембеле был единственным представителем парижского клуба на мероприятии. Форвард получил награду ПСЖ как лучшему мужскому клубу года по версии France Football. Парижане получили эту награду второй год подряд.

"От имени всего клуба ПСЖ спасибо. Мы второй раз за два года выигрываем этот трофей. Мы создали невероятную группу, невероятный клуб, мы боремся вместе. Мы стараемся доставить огромное количество радости, удовольствия всем зрителям, нейтральным людям и хейтерам. Это нечто невероятное", — приводит слова Дембеле BBC.

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Франции, Лигу 1 и Межконтинентальный кубок.

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