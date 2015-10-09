Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 11:30
 

Дебют Чеснокова за британский клуб отложен. Известна причина

  Комментарии

Дебют Чеснокова за британский клуб отложен. Известна причина ©КФФ

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Маккиннес высказался относительно прибытия в состав его команды игрока сборной Казахстана Ислама Чеснокова и возможной дате его дебюта, сообщают Vesti.kz

Первый матч Чеснокова за "Хартс" ожидается 11 января, в игре национального чемпионата против "Данди". Тренер шотландского клуба объяснил, почему дебют казахстанца не состоится раньше. 

"Я просто рад, что мы наконец-то можем привлечь Чеснокова и интегрировать его в тренировочный процесс. Он будет присутствовать на субботней игре, но, к сожалению, принять участие в ней не сможет. Я надеюсь, что процедура регистрации и оформления всех документов будет завершена быстро в начале следующей недели, и он будет доступен на матч с «Данди» в следующее воскресенье", — заявил Маккиннес.

В минувшем сезоне Чесноков провёл 29 матчей за "Тобол", забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Он помог команде выиграть Кубок Казахстана, стал лучшим дриблёром чемпионата и был признан самым грубым игроком КПЛ-2025.



