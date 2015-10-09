"Манчестер Сити" и "Ювентус" вели переговоры с экс-тренером "Челси"

Итальянский специалист Энцо Мареска вёл переговоры с представителями "Манчестер Сити" и туринского "Ювентуса" до ухода с поста главного тренера "Челси".

По информации журналиста Мэтта Лоу, Мареска уведомил руководство лондонского клуба о контактах с другими командами и заявил, что готов прекратить переговоры, если "Челси" предложит ему новый контракт на улучшенных условиях. Однако руководство "синих" ответило отказом.

В четверг "Челси" официально объявил об увольнении Марески. Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянский тренер может возглавить "Манчестер Сити" в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Мареска работал с "Челси" с 2024 года. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

