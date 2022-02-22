Лидеры сборной Казахстана на грани ухода из "Кайрата". К ним поступили предложения из России

АФК "Кайрат" не сумел договориться о продлении контрактов с Биржаном Оразовым и Дауреном Турсагуловым — ключевыми игроками команды.

Действующие соглашения обоих футболистов рассчитаны до конца сезона-2025/26. При этом сами игроки не исключают возможность продолжения карьеры в Алматы, однако рассчитывают на улучшенные условия, по которым на данный момент компромисс не достигнут.

По информации Futsalkazakhstan, интерес к Оразову и Турсагулову проявляют два клуба из России. Вероятно, одним из них является "ИрАэро" - команду, которую в конце прошлого года возглавил экс-тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.

Ранее также сообщалось об интересе со стороны "Семея" к Турсагулову.

