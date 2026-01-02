Гэрри сделал дерзкое заявление о титульном бое в UFC и Шавкате Рахмонове

Ирландский полусредневес UFC Иан Гэрри выступил с заявлением относительно титульного боя и высказался о своим поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передают Vesti.kz.

По словам Гэрри, команда Камару Усмана продвигает идею о том, что именно бывший чемпион заслуживает титульный бой, апеллируя к его имени и прошлым заслугам. Ирландец считает такой подход попыткой подменить спортивные критерии коммерческими доводами.

Иан подчеркнул, что неоднократно принимал бои на коротком уведомлении против опасных соперников, включая Карлоса Пратеса и Шавката Рахмонова, не отказываясь от вызовов и не подбирая удобную оппозицию. По его словам, именно этот фактор принципиально отличает его путь от других претендентов.

"С нашей точки зрения, разговор предельно короткий: либо Шавкат, либо Иан. Шавкат заслужил своё место, выиграв отборочный бой против Иана. Но когда Шавкат не смог выйти на бой дальше, это право должно было автоматически перейти к Иану. Без политики. Только логика. Простой Шавката серьёзно его отбросил назад: у него 4 победы над рейтинговыми соперниками, у Иана - 6.

Кроме того, Иан уже победил бывшего чемпиона Белала Мухаммада, в то время как Шавкат занимался рекламой люксовых внедорожников. Шавкату не нужно отстаивать своё право на бой - если он мудр, он просто подождёт и даст Иану взять пояс. Потому что Шавкат знает: Мой первый вызов в статусе чемпиона будет Шавкату Рахмонову", - заявил ирландец.

За время отсутствия Рахмонова Иэн Мачадо Гарри успел реабилитироваться за поражение, одержав две победы подряд. В последний раз ирландец дрался 22 ноября, когда сумел взять верх над экс-чемпионом UFC Белалом Мухаммадом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!