В Бразилии случилось историческое событие: все из-за возвращения Тьяго Силвы

Автор: Димаш Тулегенов

39-летний бразильский защитник Тьяго Силва вернулся в родной "Флуминенсе". Клуб презентовал своего воспитанника на стадионе "Маракана" на глазах у 55 тысяч зрителей, сообщают Vesti.kz.

По данным Globo Esporte, это является абсолютным рекордом среди презентаций футболистов на стадионах в Бразилии. Ранее ни одно подобное мероприятие не объединяло такую огромную толпу.

Силва начинал заниматься в академии "Флуминенсе" с 14 лет, а затем покинул команду спустя четыре года. С 2007 по 2009 годы он вновь поиграл за родную команду, после чего обосновался на долгие годы в Европе.

В завершившемся сезоне опытный защитник провел 38 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил четыре гола. На его счету 113 матчей и семь голов за сборную Бразилии, где он долгое время являлся капитаном.