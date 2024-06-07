Без Роналду, но с Месси: названа команда мечты

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Вчера 11:26
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Бывший защитник сборной России, лондонского "Челси" и различных клубов РПЛ Юрий Жирков назвал команду своей мечты, сообщают Vesti.kz. Жирков не включил в нее нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

В нее вошли Лионель Месси, Роналдиньо, Хави и другие звезды мирового футбола.

"Чех, Кафу, Мальдини, Альбертини, Кроос, Баллак, Хави, Роналдиньо, Месси. Нападающий Дрогба или Это′О. Центральных защитников тяжело выбрать", - высказался Жирков в видео на ютуб-канале FC Bus.

В составе сборной России 40-летний футболист провел 105 матчей, в которых забил два гола и сделал 11 результативных передач.

Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Футбол

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