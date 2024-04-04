Без Месси никак? "Интер Майами" проиграл в Кубке чемпионов

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Сегодня 08:30
©ФК "Интер Майами"

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, проиграл мексиканскому "Монтеррею" в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Чейз Стэдиум" в американском Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Максимилиано Меса (69-я минута) и Хорхе Родригес (89-я). У хозяев отличился Томас Авилес (19-я).

При этом "Интер Майами" доигрывал в меньшинстве после удаления Давида Руиса на 65-й минуте.

Отметим, что Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес вышли на поле в стартовом составе "Интер Майами" и отыграли все 90 минут.

Сам Месси в заявку на игру не попал. Аргентинец только восстановился от травмы задней поверхности бедра и вернулся к тренировкам в общей группе. Лео пропустил последние три игры "Интер Майами" в МЛС, а также две игры сборной Аргентины.

Ответная встреча между "Интер Майами" и "Монтерреем" состоится 11 апреля.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Его контракт с "Интер Майами" действует до лета 2025 года.

Метки:
Месси Лионель США Футбол

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