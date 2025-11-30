Бензема оформил триумфальный хет-трик в Саудовской Аравии (видео)

"Аль-Иттихад" добыл уверенную победу в четвертьфинальном матче Кубка Короля Саудовской Аравии. Команда оказалась сильнее "Аль-Шабаба", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Причём первыми забили гости - на 14-й минуте отличился Абдерразак Хамдалла, но ещё до перерыва "Аль-Иттихад" отыгрался и вышел вперёд - забили Маамаду Думбия (20') и Карим Бензема (30').

Ближе к концу матча 37-летний Бензема забил ещё два гола (84', 87') и установил окончательный результат на табло.

Это второй хет-трик для обладателя "Золотого мяча" в этом сезоне. Всего в 12 матчах во всех турнирах кампании 2025/26 он забил 11 голов.

Напомним, что на предыдущей стадии 1/8 финала "Аль-Иттихад" с Бензема в составе выбил "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

