"Барселона" может подписать воспитанника "Реала" по поручению Хави

"Барселона" готовится к трансферу нападающего "Ювентуса" Альваро Мораты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

По информации источника, "Ювентус", за который 29-летний воспитанник "Реала" выступает на правах аренды, не собирается выкупать его у мадридского "Атлетико". Речь идет о сумме в 40 миллионов евро. Но при этом туринцы не намерены расставаться с Альваро до тех пор, пока не найдут альтернативный вариант с другим страйкером.

Поэтому основным претендентом на форварда является "Барселона". Наставник "сине-гранатовых" Хави настаивает на подписании нападающего, на счету которого 50 матчей и 23 гола в составе национальной сборной Испании.

В этом сезоне Мората провел 23 матча за "Ювентус" во всех турнирах. В них он забил семь мячей и сделал три ассиста. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 35 миллионов евро, а его контракт с "Атлетико" действует до конца июня 2023 года.

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