Агент Роналду отреагировал на информацию о переходе в "Барселону"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, прокомментировал слухи об уходе португальского футболиста в ближайшее время, сообщает Sport24.ru.

Ходят разговоры, что Роналду может перебраться в "Барселону".

"Криштиану Роналду очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Как всегда в своей карьере, он продолжит показывать отличную игру. Я уверен, что это будет отличный сезон для него", - сказал он.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" минувшим летом. В нынешнем сезоне АПЛ провел 15 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три ассиста.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в 35 миллионов евро.