Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге

Александр Меркель. Фото: КФФ©
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Сегодня 08:28

Казахстанский полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги, сообщает Transfer Merkezi.

По данным СМИ, он уже договорился с "Газиантепом" и должен прибыть в расположение команды до конца недели. 

Напомним, что накануне Меркель, ушедший из "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), стал свободным агентом. 

Отмечалось, что к 29-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Европы и российской премьер-лиги (РПЛ). Сам он заявил, что рассчитывает играть за сборную Казахстана.

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Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Турция


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Сегодня 08:28
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