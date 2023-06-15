"Аль-Наср" нашел распасовщика для Роналду

Полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в саудовском "Аль-Наср", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, в летнее трансферное окно "Аль-Наср" намерен подписать минимум двух игроков, одним из которых может стать Зиеш. В саудовском клубе видят в Зиеше отличного распасовщика для главной звезды команды - Роналду.

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В минувшем сезоне 30-летний марокканец провел 24 матча за "Челси" во всех турнирах и записал в свой актив три ассиста. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зиеша составляет 18 миллионов евро.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Португалец провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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