"Я голосовал за Игиту, жена - за Турсагулова". Оразов - о звании лучшего спортсмена 2021 года, ЧМ по футзалу и победе в ЛЧ

Автор: Алибек Кабенов

Биржан Оразов явно может занести себе в актив 2021 год, поскольку в составе сборной Казахстана по футзалу и "Кайрата" он достиг двух полуфиналов на больших турнирах - чемпионате мира и Лиге чемпионов. К командным достижениям добавилось индивидуальное - в декабре игрок победил в опросе читателей Vesti.kz за звание лучшего спортсмена Казахстана. В интервью нашему изданию Биржан рассказал о самом эмоциональном моменте на мундиале, возросшей популярности футзала в стране, возможном переходе в российский клуб и целях на будущий год.

- Биржан, как ты лично для себя оцениваешь уходящий год?

- Этот год был успешным, полон побед. Есть и сожаления, были такие моменты. Но все это для нас стало большим уроком, чтобы закалиться и стать сильнее.

- Самый эмоциональный момент года?

- В этом году камбэк с Ираном был особенно эмоциональным. Но победы и поражения идут рядом, поэтому нужно упомянуть и матч с Португалией. Много сожалений касательно этой игры, после матча было эмоциональное выгорание. Но нас хорошо поддержали зрители, за это большой рахмет.

Мы не выиграли чемпионат мира, однако завоевали сердца многих казахстанцев, внесли большой вклад в развитие футзала.

- Ты выиграл в опросе читателей Vesti.kz звание лучшего спортсмена 2021 года. Скажи, изначально ты надеялся на победу или понял это уже в процессе голосования?

- Я не надеялся на победу. Но выражаю свою благодарность семье, родственникам, друзьям, клубу "Кайрат", сборной Казахстана, колледжу, где я учился, жителям Аягоза и всем, кто голосовал за меня. Это для меня честь и стимул совершенствовать свои способности. Очень рад, что из нашего вида спорта были номинированы сразу три представителя

- За кого лично голосовал ты? Игита и Турсагулов тебя поздравили?

- Все номинированные спортсмены абсолютно достойны, потому что каждый из них на высоком уровне представляет нашу страну и защищает честь Казахстана. Я был бы рад за каждого. Для меня было честью номинироваться и оказаться среди этих спортсменов.

Я голосовал за Игиту, но жена за Турсагулова (смеется). Конечно, ребята меня сразу же поздравили, ведь тот же Даурен голосовал за меня. Думаю, это наша общая победа.

- Футзал - самый успешный командный вид спорта в Казахстане, в этом году есть ощущение, что к вам ("Кайрату", национальной сборной) стало больше внимания, что вы подняли популярность этой игры?

- Нужно признать, что после ЧМ начали узнавать в городе, всегда подходят и желают нам победы. Я всегда мечтал, чтобы футзал стал одним из топовых видов спорта в Казахстане. Сейчас, после чемпионата мира, уровень футзала значительно повысился, к тому же сейчас есть большой интерес со стороны молодежи, подрастающего поколения, поэтому нужно поддержать и создать все условия, чтобы развивать этот вид спорта в городах, регионах. Таким образом можем воспитать профессионалов, которые будут представлять нашу страну на мировой арене. К тому же, думаю, мы с Дауреном Турсагуловым - яркий пример того, что нет ничего невозможного - мы воспитанники спортивной школы из маленького городка, но всегда можно добиться успеха, главное - желание и усердный труд.

- Что касается нынешнего клубного сезона. Вылет "Кайрата" из Лиги чемпионов - можно сказать, что команде не хватило не только физических, но и эмоциональных сил после крайне тяжелого чемпионата мира?

- Да, нужно согласиться с тем, что нам не хватило эмоций. К тому же была короткая скамейка игроков, многие были травмированы - эти факторы сыграли свою роль в матче с "Тюменью". Но мы бились до конца.

- Один из твоих партнеров по команде - Дуглас, близок к переходу в российский КПРФ. Что ты об этом знаешь? Это правильный шаг для него?

- Был удивлен, когда узнал. Но Дуглас, несомненно, один из лучших игроков мира. Поэтому для него это новый вызов, думаю, и для сборной это позитивный момент. Желаю ему успехов в новой команде.

- Летом ты нам в интервью также говорил о желании поиграть за рубежом, с тех пор к тебе поступали предложения?

- После выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мой агент предложил играть в российской команде на правах аренды. Но, думаю, нецелесообразно включаться в середине сезона. Если перейду в другую команду, думаю, будет правильно с начала сезона. Но на данный момент у меня контракт с АФК "Кайрат" до 2023 года.

- Каковы твои ожидания перед Евро-2022?

- У меня высокие ожидания, главное, чтобы все игроки восстановились после травмы. Мы готовы биться за нашу страну.

- Есть цели, которые уже поставил перед собой в будущем году?

- Моя мечта - выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов, думаю, нам удастся достигнуть поставленных задач.