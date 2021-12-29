Определен лучший спортсмен Казахстана в 2021 году

Читатели Vesti.kz определили лучшего спортсмена Казахстана 2021 года. Им стал игрок сборной Казахстана по футзалу и алматинского "Кайрата" Биржан Оразов.

Биржан набрал 37 процентов от всех голосов - за него отдали свои голоса 4310 человек. Вторым стал игрок сборной Казахстана по хоккею и столичного "Барыса" Никита Михайлис. За него проголосовал 3331 человек, или 28 процентов.

А третье место занял боксер сборной Казахстана Сакен Бибосынов, за которого проголосовало 780 человек (7 процентов). С полными результатами можно ознакомиться здесь.

Стоит отметить, что в последний день за двух лидеров голосования активно шли голоса и у некоторых могло возникнуть подозрение в накрутке, но после перепроверки всех голосов накруток замечено не было. Обоих спортсменов активно поддерживали в соцсетях, откуда и приходили голосовавшие люди. Но это было не запрещено правилами.

С нового года редакцией Vesti.kz принято решение об изменении формата определения лучшего спортсмена года. Теперь мы снова будем определять лучшего спортсмена месяца, а затем и года, но немного в другом формате. О нем вы скоро узнаете. Оставайтесь на сайте Vesti.kz. Всех с наступающим Новым годом!