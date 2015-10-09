Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Футзал
Сегодня 11:00
 

Узбекистан вышел в плей-офф и сыграет с сильнейшей сборной континента

  Комментарии

©x.com/AseanFutsal

Сборная Узбекистана по футзалу вышла в четвертьфинал Кубка Азии-2026, проходящего в Индонезии, передают Vesti.kz.

Поделиться

На этой стадии команда встретится с Ираном, сильнейшей сборной Азии.

Узбекистан пробился в плей-офф, заняв второе место в группе C. На групповом этапе команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), обыграла Австралию (4:2) и уступила Японии (1:2).

Иран стал победителем группы D, победив Малайзию (4:1), Саудовскую Аравию (2:0) и Афганистан (5:2).

Иран — действующий чемпион Кубка Азии, завоевавший рекордный 13-й титул в 2024 году.

Пары 1/4 финала:

• Индонезия — Вьетнам
• Япония — Афганистан
• Таиланд — Ирак
• Иран — Узбекистан

Матчи состоятся 3 февраля, полуфиналы — 5 февраля, финал — 7 февраля.

